Borse europee provano il rimbalzo, partenza positiva in attesa dei dati sul lavoro Usa

7 dicembre 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee tentativo di reagire dal sell-off di ieri e aprono la seduta odierna in territorio positivo. In avvio a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,50%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,94% e a Londra l'indice Ftse00 segna un progresso dello 0,92%. A sostenere il sentiment la circolazione di alcune indiscrezioni, secondo cui la Federal Reserve potrebbe decidere di porre un freno nel percorso rialzista dei tassi di interesse, rispetto a quanto previsto. L'ipotesi ha messo di buon umore l'azionario asiatico, che questa mattina ha imboccato la via dei rialzi. La Borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,82% a 21.678,68 punti.La giornata sarà movimentata da numerose indicazioni macro, provenienti soprattutto agli Stati Uniti. Nel primo pomeriggio infatti verranno diffusi i dati sul mercato del lavoro americano: tasso di disoccupazione, variazione delle buste paga nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls) e salari relativi al mese di novembre. In uscita anche la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan. Stati Uniti a parte, attenzione anche all'aggiornamento su vendite al dettaglio in Italia e Pil trimestrale dell'Eurozona.