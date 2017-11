Borse europee proseguono poco mossi in attesa dei dati sul lavoro Usa, Madrid in deciso calo

Valeria Panigada 3 novembre 2017 - 13:05

A metà giornata le Borse europee proseguono poco mosse in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, in uscita alle 13.30. In questo momento la piazza di Francoforte è la più tonica con un +0,24%. Piatte Londra e Parigi che segnano rispettivamente un +0,08% e un +0,02%. Sulla parità anche Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che mostra un -0,04%. In forte calo invece Madrid con l'Ibex 35 che cede l'1,4% sui timori per l'evolversi della crisi politica in Catalogna.