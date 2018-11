Borse europee proseguono le vendite, partenza negativa

Valeria Panigada 9 novembre 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono in ribasso proseguendo le vendite della vigilia, in scia alla debolezza di Wall Street e dei listini asiatici. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,38%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,60% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,59% in attesa dei dati macro. Oggi è infatti previsto l'aggiornamento su produzione industriale, Pil e bilancia commerciale della Gran Bretagna.Ieri sera la Federal Reserve ha confermato la sua politica monetaria, come da attese, lasciando i tassi di interesse nel range del 2-2,25%, e ha constatato che l'economia americana continua a godere di un buono stato di salute, suggerendo un possibile ritocco dei tassi nella riunione di dicembre. In Asia si riaccendono le tensioni tra Stati Uniti e Cina nel giorno dell'incontro a Washington tra i ministri americani degli Affari esteri e della Difesa, Mike Pompeo e Jim Mattis, e i loro omologhi cinesi Yang Jiechi e Wei Fenghe.