Borse europee: proseguono le vendite, apertura in deciso ribasso

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Proseguono le vendite sulle Borse europee, che aprono gli scambi odierni in deciso ribasso dopo un inizio di settimana decisamente negativo. In avvio a Francoforte il Dax cede il 3,76%, a Londra l'indice Ftse 100 perde il 3,13% e a Parigi il Cac40 sprofonda del 3,05%. Ieri sera a Wall Street il Dow Jones ha chiuso sotto la soglia dei 25.000 punti, cancellando i guadagni messi a segno quest'anno, mentre l'S&P500 è sceso del 4,1%, soffrendo la seduta peggiore dall'agosto del 2011 e azzerando anch'esso i guadagni del 2018. Tanto che alcuni lo stanno già chiamando Black Monday 2018, facendo riferimento al sell off che ha messo in ginocchio Wall Street nel 1987. Le vendite sono proseguite questa mattina sui listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso con il peggior calo dal novembre del 1990 (-4,73%).