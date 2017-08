Borse europee proseguono in deciso ribasso su tensioni geopolitiche, a Piazza Affari Ftse Mib -1,6%

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee proseguono in deciso ribasso sul rinnovarsi delle tensioni geopolitiche dopo il nuovo lancio missilistico da parte della Corea del Nord. A metà seduta i listini del Vecchio continente perdono tutte più di 1 punto percentuale: Parigi cede l'1,40, Francoforte perde l'1,70% e Londra, che ieri è rimasta chiusa per festività, segna un -1,21%. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib scivola dell'1,6% in area 21.372 punti. Negativi anche i futures sui principali indici statunitensi, che fanno presagire un avvio dis eduta negativo anche per Wall Street.