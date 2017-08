Borse europee proseguono in calo dopo verbali Fed e Bce, a Piazza Affari il Ftse Mib accelera al ribasso

Valeria Panigada 17 agosto 2017 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee proseguono la seduta odierna in calo, con gli investitori che approfittano delle turbolenze politiche d'Oltreoceano per raccogliere i profitti, in una giornata caratterizzata dalle banche centrali. Prima la Fed e poi la Bce hanno pubblicato i verbali delle ultime riunioni, da cui emergono divergenze e incertezze sulle prossime mosse da intraprendere. Tra i membri della Fed sono emersi i timori per l’inflazione che non è così forte come sperata, mentre tra le fila della Bce è stata avanzata l'ipotesi di una modifica alla sua forward guidance. In questo scenario, Francoforte cede lo 0,25%, Londra perde lo 0,45% e Parigi scivola dello 0,36%. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib accelera in ribasso, dopo essersi mosso in maniera altalenante intorno alla parità, segnando un -0,42% a 21.892,89 punti. I futures sui principali indici americani si muovono in calo, facendo presagire un avvio di seduta negativo per Wall Street. Il presidente Donald Trump ha sciolto due forum di economia e politica presso la Casa Bianca, come reazione alle critiche ricevuto dopo i fatti di Charlottesville.