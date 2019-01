Borse europee proseguono i rialzi e aprono in territorio positivo

Valeria Panigada 25 gennaio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono in territorio positivo, proseguendo i rialzi di ieri. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,87%, a Parigi il Cac40 guadagna mezzo punto percentuale mentre a Londra l'indice Ftse 100 rimane cauto con un +0,16%. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal The Sun, il Partito Unionista Democratico (DUP) dell'Irlanda del Nord, avrebbe deciso di offrire il proprio sostegno, comunque condizionato, al piano sulla Brexit della premier britannica Theresa May. In attesa di sviluppi, si guarda anche al fronte macro. Oggi è previsto l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania.L'attenzione è rivolta anche alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Qualche commento è arrivato dal segretario al Commercio Usa Wilbur Ross che, pur ammettendo che le controparti "sono distanti diverse miglia" dal raggiungere un accordo, ha smorzato i toni rispetto alle precedenti dichiarazioni.