Borse europee proseguono i guadagni e aprono in rialzo dopo nuovi record Wall Street

Valeria Panigada 4 gennaio 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in rialzo, proseguendo i guadagni di ieri sostenute dai nuovi record di Wall Street. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,67%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,62% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,33%. Ieri a New York l'indice S&P500 ha chiuso per la prima volta oltre la soglia dei 2.700 punti, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,84% proseguendo la sua corsa. Dai verbali della Federal Reserve, è emersa che i funzionari della banca centrale americana hanno rivisto al rialzo le stime relative alla crescita del Pil Usa di quest'anno dal +2,1% precedente al +2,5%. La decisione è stata motivata con l'effetto della riforma fiscale di Donald Trump, diventata legge poco prima di Natale. Intonazione positiva anche per i listini asiatici, guidati dalla Borsa di Tokyo che ha chiuso la sua prima seduta del 2018 (è rimasta chiusa fino a ieri) con un +3,26%.