Borse europee proseguono i guadagni di ieri e aprono in deciso rialzo, si attenuano timori su guerra commerciale

Valeria Panigada 6 marzo 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza decisamente positiva per le Borse europee, che proseguono così i guadagni di inizio settimana. In avvio a Francoforte il Dax balza dell'1,14% proseguendo oltre la soglia dei 12mila punti, riconquistata ieri. A Parigi il cac40 guadagna lo 0,65% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,90%. Sull'azionario si smorzano i timori di una guerra commerciale con gli Stati Uniti. La proposta di dazi ha trovato una forte opposizione nello speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, mentre lo stesso presidente americano Donald Trump ha mostrato qualche segnale di apertura alla possibilità di trattare con i partner commerciali Canada e Messico. Ieri sera Wall Street ha chiuso in rialzo e gli acquisti sono proseguiti questa mattina sui listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che è balzata dell'1,79%, a 21.417,76 punti.