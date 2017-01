Borse europee prosegueno deboli, tranne Londra

Valeria Panigada 10 gennaio 2017 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Dopo una partenza in moderato rialzo, le Borse europee rallentano il passo fino a scivolare appena sotto la parità, tranne Londra che prosegue l'intonazione rialzista per l'undicesima giornata consecutiva. A circa due ore dall'avvio delle contrattazioni, a Francoforte il Dax è poco mosso con un -0,03% e a Parigi il Cac40 segna un -0,07%. A Londra invece l'indice Ftse100 mostra un +0,15%, con la sterlina ancora sotto pressione penalizzata dalle parole di Theresa May nel fine settimana che tendono nella direzione di una hard brexit (almeno nelle intenzioni dichiarate). Se l'indice guida della piazza londinese dovesse chiudere anche oggi in rialzo, segnerebbe la nona chiusura consecutiva su livelli record.