Borse europee previste poco mosse in avvio, a Piazza Affari focus su trimestrali

Valeria Panigada 11 maggio 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta poco mosso per le Borse europee, in scia a una chiusura contrastata a Wall Street ieri sera e in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo (Nikkei +0,31%). Più tonica dovrebbe mostrarsi Piazza Affari, sostenuta dalle numerose trimestrali societarie. In particolare, attenzione a Unicredit, Generali, Fincantieri e Unipol chiamate oggi alla prova dei conti, mentre ieri sera a mercato chiuso è toccato a Mediobanca, Poste, Astaldi e Brunello Cucinelli.

Diversi anche gli spunti sul fronte macro. Oggi le banche centrali saranno al centro dell'attenzione, con la Bce che pubblicherà il Bollettino economico, mentre la Bank of England annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Si segnala anche l'appuntamento con la Commissione europea che snocciolerà le previsioni economiche di primavera e il vertice G7 a Bari che riunirà i ministri finanziari e i governatori delle banche centrali. Intanto sul fronte emissioni, il Tesoro offrirà in asta Btp a 3, 7 e anche 30 anni fino a 7,25 miliardi.