Borse europee previste poco mosse in avvio, Piazza Affari in lieve calo

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio poco mosso per le Borse europee, in scia a una chiusura contrastata di Wall Street. L'incertezza ha regnato anche questa mattina sugli scambi dei listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso poco mossa. Piazza Affari dovrebbe aprire invece in leggero calo, dopo i forti guadagni di ieri con l'indice Ftse Mib che ha incassato oltre 1 punto percentuale riportandosi sopra la soglia dei 21.000 punti. A spingere il listino milanese è stato il comparto bancario che ha festeggiato la disponibilità di Intesa Sanpaolo a intervenire sulla vicende delle banche venete. L'attenzione del mercato rimane rivolta al settore finanziario, con Banca Carige che ha nominato il nuovo amministratore delegato e si appresta a fornire i dettagli del piano per la riduzione dei crediti deteriorati come richiesto dalla Bce. Più tempo invece è stato chiesto per valutare l'aumento di capitale.Pochi gli spunti macro della giornata. A Bruxelles si riunirà il Consiglio europeo per discutere di migrazione, occupazione, prossimo G20 di Amburgo e negoziati sulla Brexit. A Francoforte la Banca centrale europea pubblicherà il suo bollettino economico mensile.