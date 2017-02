Borse europee previste fiacche in avvio, attesa per audizione Yellen

Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta debole per le Borse europee, compresa Piazza Affari, in attesa del discorso di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, in agenda questo pomeriggio davanti al Congresso americano. Gli operatori cercheranno di capire come si evolverà la politica monetaria negli Stati Uniti. Ieri sera Wall Street ha chiuso su nuovi massimi storici, proseguendo i rialzi per la terza seduta consecutiva. Cautela invece sui listini asiatici, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in calo di oltre 1 punto percentuale.

L'agenda macro di oggi è densa di importanti appuntamenti. Questa mattina verrà diffuso del Pil italiano, stimato allo 0,3%, e dell'Eurozona (consenso +0,5%). In uscita anche l’indice tedesco Zew (visto in calo a 15,1 punti). Nella seconda parte l’appuntamento è con i prezzi alla produzione made in Usa (+0,3% mensile).