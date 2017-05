Borse europee previste fiacche in avvio, a Piazza Affari i fari rimangono accesi su Fca

Valeria Panigada 18 maggio 2017 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Il clima di risk off dovrebbe proseguire anche oggi. Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare la seduta odierna sulla parità o poco sotto, proseguendo la debolezza di ieri. I nuovi scandali che hanno coinvolto il presidente americano Donald Trump sulle vicende relative a politica interna e al cosiddetto Russiagate tengono sotto scacco le borse internazionali e il dollaro. Ieri sera Wall Street ha chiuso in territorio negativo, segnando il peggior calo dalle elezioni di Trump a novembre. Il clima di avversione al rischio ha contagiato anche i listini asiatici che questa mattina hanno mostrato tutti segno meno, con la Borsa di Tokyo in calo di oltre 1 punto percentuale (Nikkei -1,32%).

Pochi gli spunti macro previsti oggi. Sul fronte emissioni ieri pomeriggio si è chiusa l'emissione del Btp Italia per gli investitori retail con richieste pari a 3,29 miliardi, contro i 2,2 della precedente edizione. Questa mattina sarà la volta degli istituzionali. A livello societario, fari puntati su Fca al centro dello scandalo sulle emissioni dei motori diesel.