Borse europee previste caute in avvio, in leggero rialzo Piazza Affari

Valeria Panigada 3 febbraio 2017 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee dovrebbero aprire poco mosse, in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio. Ieri sera Wall Street ha chiuso mista e questa mattina i listini asiatici si muovono in ordine sparso intorno alla parità con la Borsa di Tokyo che ha terminato con un debole +0,02%. Gli investitori si muovono cauti anche sui timori per l'amministrazione del presidente americano Donald Trump. Secondo le ultime indiscrezioni, Trump si appresta a firmare oggi un altro provvedimento controverso, quello che ridimensionerebbe la riforma finanziaria Dodd-Frank del 2010, emanata dopo la crisi finanziaria per promuovere una più stretta regolazione della finanza statunitense.

Piazza Affari è prevista in moderato rialzo in avvio, sostenuta dal comparto bancario. Oggi si riunisce il cda di Intesa Sanpaolo (e quello di Telecom Italia) per l'approvazione dei conti. Intanto proseguono i colloqui tra Roma e Bruxelles sulla questioni dei conti. Il ministro Padoan ha precisato che l'aggiustamento dei conti pubblici allo studio è pari allo 0,2% del Pil. Il governo punta a ottenere 2,5 miliardi da norme antievasione e accise e 900 milioni dai tagli di spesa.

Guardando all'agenda macro di oggi, il market mover di oggi è rappresentato dalla pubblicazione degli aggiornamenti relativi il mercato del lavoro statunitense. Tra gli altri dati, anche i Pmi, gli indici che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti, del comparto servizi di Zona Euro e Stati Uniti. Alle 11 attenzione alle indicazioni in arrivo dai dati italiani su inflazione preliminare e vendite al dettaglio.