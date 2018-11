Borse europee positive in avvio di settimana

Daniela La Cava 12 novembre 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

La settimana inizia con il segno positivo per le principali Borse europee. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,38%, mnetre il Cac40 e il Ftse 100 salgono rispettivamente dello 0,52% e dello 0,62 per cento.In una giornata priva di dati macro di rilievo, gli operatori non perdono di vista i potenziali rischi globali che includono la guerra commerciale tra Usa e Cina, l'outlook più debole sulla crescita e i prezzi del petrolio.E' arrivato il monito di Moody's, secondo cui le "condizioni globali del credito si indeboliranno nel 2019". L'agenzia di rating ritiene che i rischi globali, politici e geopolitici, aumenteranno nel 2019 e che la minore crescita economica indebolirà ulteriormente le condizioni globali del credito. Negli Stati Uniti oggi si festeggia il Veterans Day, ma Wall Street non chiuderà i battenti.