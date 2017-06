Borse europee positive a metà seduta

Daniela La Cava 1 giugno 2017 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

Performance positive per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa, sostenute dalla buone indicazioni arrivate stamattina dal fronte macroeconomico della zona euro. In particolare, ha preso vigore a maggio l’attuale espansione del settore manifatturiero dell’eurozona, con l'indice Pmi manifatturiero confermato a 57 punti dai 56,7 di aprile. E buone nuove sono arrivate anche dall'economia italiana dopo la revisione al rialzo del Pil del primo trimestre: il dato è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre contro la stima preliminare diffusa lo scorso 16 maggio che aveva rilevato un aumento congiunturale dello 0,2%. In questo scenario il Ftse 100 e il Dax guadagnano rispettivamente lo 0,36% a 7.547 punti e lo 0,14% a 12.633 punti, mentre il Cac 40 sale dello 0,54% a 5.312. A Milano, tonico anche il Ftse Mib che avanza dello 0,52% a 20.840,38 punti. Sul fronte forex, il cambio euro/dollaro si muove in area 1,1219 (-0,22%).