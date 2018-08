Borse europee positive, Londra chiusa per festività

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,80%, a parigi il Cac40 guadagna lo 0,50%. Londra è invece chiusa per festività (Bank Holiday). A sostenere i mercati le indicazioni rassicuranti del presidente della Fed, Jerome Powell, che al suo debutto al simposio di Jackson Hole ha confermato l’ottimismo sull’economia e l’intenzione della banca centrale Usa di procedere con rialzi graduali dei tassi. Dichiarazioni che hanno permesso venerdì scorso a due dei principali indici di Wall Street di aggiornare i massimi storici. Questa mattina le piazze azionarie asiatiche si muovono sopra la parità (Tokyo ha chiuso con +0,88%) sostenute, inoltre, dal rafforzamento dello yuan dopo alcune misure annunciate dalla People'd Bank of China. Dal fronte macro oggi è atteso l'indice Ifo, che misura la fiducia delle aziende in Germania, la principale economia dell'Eurozona.