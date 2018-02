Borse europee poco mosse, oggi in arrivo l'inflazione Ue

Valeria Panigada 23 febbraio 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto poco mosse, dopo i guadagni di ieri. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,13%, a Parigi il Cac40 segna un -0,08% e a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,16%. Ieri sera Wall Street ha chiuso in rialzo (tranne per il Nasdaq che ha chiuso in calo dello 0,11%). Intonazione positiva anche questa mattina sui listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha terminato la sessione con un progresso dello 0,72%. Dal fronte macro, attesa per il dato sull'inflazione nell'Eurozona. Tra gli appuntamenti di oggi, si riunisce a Bruxelles il vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell'Ue.