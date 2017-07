Borse europee piatte, svalutazioni mandano ko Skanska

Luca Fiore 14 luglio 2017 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in parità in attesa delle indicazioni in arrivo dai conti dei big bancari di Wall Street. JP Morgan ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile per azione di 1,82 dollari, decisamente al di sopra degli 1,58$ stimati dagli analisti. A breve l’appuntamento è con i risultati di Citigroup e Wells Fargo.A Londra il Ftse100 scende dello 0,21%, il Dax non fa segnare variazioni, il Cac40 sale dello 0,15% e l’Ibex dello 0,17%.A Stoccolma, Skanska perde il 5,86% dopo aver annunciato svalutazioni di alcuni progetti mentre sul listino della City AstraZeneca (-1,17%) paga pegno ai rumor sul possibile addio del CEO.