Borse europee partono positive. Ftse 100 in rialzo post elezioni Uk

9 giugno 2017

MILANO (Finanza.com)

Borse europee aprono in territorio positivo nonostante l'esito delle elezioni in Gran Bretagna. Theresa May vince le elezioni senza conquistare però la maggioranza assoluta e lo scenario che si materializza è quello del cosiddetto Hung Parliament (parlamento impiccato).

Intanto ieri la Banca centrale europea non ha riservato grandi novità: l'istituto guidato da Mario Draghi ha confermato la propria impostazione di politica monetaria limitandosi, come da attese, a correggere leggermente la propria forward guidance (strategia di comunicazione relativa alle future mosse) eliminando il riferimento alla possibilità di tassi più bassi in futuro. Confermato a zero il livello del repo rate e a -0,40% quello del tasso sui depositi.



I listini del Vecchio continente sono partiti in rialzo: bene il Ftse 100 che guadagna oltre l'1%, mentre il Dax e il Cac40 salgono rispettivamente dello 0,39% e dello 0,55 per cento.