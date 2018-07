Borse europee partono in territorio positivo, oggi i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le principali Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street e dei listini asiatici. In avvio la piazza di Londra sale dello 0,32%, Parigi guadagna lo 0,43% e Francoforte segna un +0,30%. Oltre alla questione dazi, con l'entrata in vigore delle nuove tariffe doganali Usa contro Pechino per un valore di 34 miliardi di dollari, l'attenzione dei mercati sarà rivolta al fronte macro dove sono attesi i dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi i salari medi, il tasso di disoccupazione e la variazione delle buste paga nel settore non agricolo (le cosiddette non-farm payrolls) di giugno.