Borse europee partono in rialzo, attesa per dati lavoro Usa e focus su novità trattative commerciali

Daniela La Cava 4 gennaio 2019 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per i listini europei. Nei primi minuti di contrattazioni il Ftse 100 sale dell'1,02% a 6.762 punti, mentre il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi avanzano rispettivamente dell'1,16% a 10542 punti e dell'1,09% a 4662 punti.I listini recuperano terreno dopo i forti cali registrati ieri da Wall Street che ha pagato caro il warning sul fatturato di Apple. Stamattina gli investitori guardano ai positivi dati giunti dalla Cina, con l'indice Pmi servizi Caixin che balza al record in sei mesi, ma soprattutto alle novità sulle trattative commerciali dopo le parole del ministro del commercio della Cina, che ha annunciato che i prossimi 7-8 gennaio, sarà tenuto un incontro vice ministeriale con gli Usa di Trump, per evitare l'escalation della guerra commerciale.Oggi arriveranno anche i dati sul mercato del lavoro americano, con la pubblicazione delle non farm payrolls e la disoccupazione per il mese di dicembre.