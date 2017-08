Borse europee partono in rialzo, attenzione al fronte macro

Valeria Panigada 30 agosto 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in rialzo, tentando il rimbalzo dopo i ribassi di ieri. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,63%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,60% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un +0,51%. Le tensioni geopolitiche sembrano rientrate, almeno sui mercati finanziari, con Wall Street che ieri sera ha terminato sopra la parità e i listini asiatici che questa mattina hanno mostrato segno più. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,74%. Attenzione al fronte macro dove oggi giungeranno numerose indicazioni. Tra queste, in primo piano il Pil Usa relativo al secondo trimestre.