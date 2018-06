Borse europee partono in moderato rialzo, si guarda ai prossimi eventi

Valeria Panigada 11 giugno 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto in moderato rialzo, in scia ai listini asiatici, per la maggior parte positivi, questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,48%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,29% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,39%. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un progresso di circa mezzo punto percentuale (+0,48%). Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali mondiali dopo il G7 del fine settimana in Canada. Il presidente americano Donald Trump ha lasciato il summit in anticipo senza firmare il comunicato comune conclusivo dei due giorni di negoziati. Ma gli investitori sembrano voler guardare ai prossimi eventi in agenda questa settimana: domani a Singapore è previsto lo storico incontro Trump-Kim, mentre mercoledì si terrà la riunione della Federal Reserve a cui seguirà giovedì la Banca centrale europea. Guardando all'agenda di oggi sono attesi i dati sulla produzione industriale in Italia e Gran Bretagna.