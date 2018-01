Borse europee partono in calo, oggi dato sull'inflazione

Valeria Panigada 17 gennaio 2018 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in calo in scia all'andamento incerto di Wall Street, che ha chiuso in ribasso dopo i nuovi livelli record (Dow Jones oltre muro dei 26mila punti) toccati a inizio giornata. Debole oggi anche la piazza di Tokyo (-0,35%). In questo contesto a Francoforte il Dax scivola dello 0,33%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,47% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,27%.Dal fronte macro in arrivo oggi l'indice che misura i prezzi al consumo di Eurolandia, che dovrebbe confermare, nell’ultimo mese del 2017, il calo dell’inflazione dall’1,5 all’1,4% annuo.