Borse europee partono deboli: cresce attesa per gli eventi di domani. Focus su Banco Popular

Daniela La Cava 7 giugno 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Prevale la cautela in avvio di contrattazioni in Europa. Nei primi minuti di scambi a Londra il Ftse 100 mostra una flessione dello 0,11% a 7516,4 punti, mentre il Dax e il Cac40 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,39% a 12640,6 punti e lo 0,15% a 5261,5 punti. L'attenzione degli investitori è rivolta alla giornata di domani, con tre appuntamenti clou da seguire: le elezioni in Gran Bretagna, la riunione della Bce, con le nuove previsioni economiche e infine la testimonianza al Congresso dell'ex numero uno dell'Fbi, James Comey.

Sotto i riflettori il comparto bancario in scia alla notizia che Banco Santander ha rilevato il Banco Popular per 1 euro. E' stato così scongiurato il bail-in.