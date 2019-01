Borse europee partono caute in attesa della Bce

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee in attesa della Bce, che oggi, nella sua prima riunione del 2019, annuncerà la sua decisione di politica monetaria. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,22%, a Parigi il Cac40 segna un -0,04% e a Londra l'indice Ftse100 è debole con un -0,13%. Per quanto non siano attese novità, qualche spunto potrebbe giungere dalla conferenza stampa del governatore Mario Draghi, che potrebbe commentare l'attuale rallentamento economico. Bce a parte, in arrivo dal fronte macro gli indici Pmi manifattura e servizi di Francia, Germania ed Eurozona.