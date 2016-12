Borse europee: partenza sulla parità in un clima semi-festivo

Valeria Panigada 28 dicembre 2016 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta poco mosso per le principali Borse europee, in un clima semi-festivo. In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,02%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,04%, mentre a Londra, che ieri era rimasta chiusa, il Ftse100 sale dlelo 0,14 per cento. Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo con il Dow Jones sempre più vicino alla soglia psicologica dei 20mila punti e il Nasdaq su nuovi massimi storici. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso con la BOrsa di Tokyo piatta (Nikkei -0,01%). Dal fronte macro ha deluso la produzione industriale giapponese, nonostante la forte ripresa a novembre, mentre le vendite al dettaglio hanno superato le aspettative.