Borse europee: partenza sulla parità in attesa dei dati sul lavoro Usa, oggi parte il G20

7 luglio 2017

Partenza sulla parità per le Borse europee, in scia a una chiusura negativa di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. In avvio la piazza di Francoforte segna un -0,01%, Parigi uno 0% tondo e Londra scivola dello 0,13%. Gli investitori si muovono cauti nell'incertezza delle future mosse delle banche centrali, in primis Bce e Fed. E a questo riguardo sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano, che essendo tenuti in considerazione dalla Fed potrebbero dare qualche indicazione sul ritmo di rialzo dei tassi di interesse e di rientro del bilancio. Importante anche il vertice del G20 che prende il via oggi ad Amburgo in un clima di tenzione geopolitica. Tra gli ospiti anche Trump e Putin.