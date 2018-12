Borse europee: partenza sprint dopo accordo commerciale Usa-Cina

Valeria Panigada 3 dicembre 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per le Borse europee che si accodano ai listini asiatici per festeggiare l'accordo commerciale raggiunto tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, in occasione della riunione del G20 di Buenos Aires. Trump ha deciso di posticipare di 90 giorni l'aumento delle tariffe al 25% su merci cinesi valutate $200 miliardi, che sarebbe dovuto scattare a partire dall'1 gennaio 2019, mentre la Cina si è impegnata ad acquistare alcuni prodotti agricoli made in Usa. Pechino sarebbe d'accordo anche a "ridurre e rimuovere" dazi doganali sulle auto americane dal 40% attuale. In questo contesto a Francoforte l'indice Dax ha aperto la prima seduta della settimana e del mese di dicembre con un balzo del 2,5%, a Londra l'indice Ftse100 segna un +1,45% e a Parigi il Cac40 avanza del 2,17%.Dal fronte macro oggi è atteso l'indice Pmi manifatturiero dei principali paesi europei e dell'intera Eurozona. Nel pomeriggio giungerà dagli Stati Uniti il corrispettivo Ism manifatturiero. In programma anche la riunione dlel'Eurogruppo, con la questione Manovra Italia in primo piano.