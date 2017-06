Borse europee: partenza positiva, oggi è atteso l'indice Ifo

Valeria Panigada 26 giugno 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto la seduta odierna con segno più, dopo i recenti ribassi e in scia a una intonazione positiva dei listini asiatici, sostenuti dalla ripresa del comparto tecnologico e dalla maggiore stabilità dei prezzi delle materie prima, con il petrolio che tenta di reagire. In avvio la piazza di Francoforte sale dello 0,44%, Parigi guadagna lo 0,71% e Londra avanza dello 0,41%. Questa mattina la piazza di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo (Nikkei +0,10%), con l'attenzione rivolta a Takata che ha depositato istanza di fallimento (le azioni sono rimaste sospese dagli scambi). Dal fronte macro oggi è atteso l'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania.