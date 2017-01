Borse europee: partenza positiva in scia a Wall Street, oggi Pil Uk

Valeria Panigada 26 gennaio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in territorio positivo, sulla scia dei guadagni di Wall Street dove il Dow Jones ha superato la soglia dei 20.000 punti per la prima volta nella sua storia. Positivi anche i listini asiatici, con la Borsa di Tokyo ha chiuso con un rialzo di quasi 2 punti percentuali. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,53%, a Parigi il Cac40 gu8adagna lo 0,29% e a Londra il Ftse100 segna un +0,15%.

Diversi gli spunti macro previsti oggi. In primis il dato sul Pil della Gran Bretagna, nel pieno del processo di uscita dall'Unione europea. In uscita nel corso della mattina anche le vendite al dettaglio italiane (consenso +0,1% mensile). Nella seconda parte l’appuntamento è con le nuove richieste di sussidio statunitensi, il Pmi preliminare relativo il settore servizi e le vendite di case nuove. Tra gli altri appuntamenti, la riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles dove i ministri delle Finanze della zona euro si confronteranno anche sui progressi in Grecia nell'ambito del piano di sostegno.