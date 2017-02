Borse europee: partenza positiva dopo i recenti ribassi, attesa per la Fed

Valeria Panigada 1 febbraio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, in un tentativo di reazione ai ribassi della prima parte della settimana. In avvio a Francoforte il Dax sale di 1 punto percentuale, a Londra l'indice Ftse guadagna lo 0,72% e a Parigi il Cac40 segna un +0,85%. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha cercato il recupero, chiudendo in rialzo dello 0,5% dopo le forti vendite dei giorni scorsi, con gli investitori preoccupati per i primi provvedimenti del neo-presidente Donald Trump in materia di immigrazione. Ieri il nuovo presidente americano ha attaccato la cancelliera Angela Merkel, accusando la Germania di usare la debolezza dell'euro contro gli altri partner europei e gli Stati Uniti. Politica a parte, sale l'attesa per la Federal Reserve che questa sera annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Ma oggi è anche il giorno dei Pmi, quelli che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti, del manifatturiero di Gran Bretagna, Zona Euro e Stati Uniti. Per quanto riguarda la prima economia, l’Ism è atteso in leggero miglioramento. Alle 11 la Commissione europea diffonderà le proiezioni economiche aggiornate per i prossimi due anni.