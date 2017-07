Borse europee: partenza poco mossa, oggi i verbali Bce

Valeria Panigada 6 luglio 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto poco mosse, in scia a una chiusura mista a Wall Street, con il Nasdaq in recupero ma il Dow Jones debole. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,16%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,17% e a Londra il Ftse100 rimane fermo sulla parità. Gli investitori si muovono incerti, preoccupati per le ripercussioni del test missilistico della Corea del Nord dei giorni scorsi e in attesa del vertice del G20 e degli importanti incontri bilaterali (Trump-Putin), in programma domani ad Amburgo, oltre che dei dati sul mercato del lavoro americano, in agenda sempre domani. Pesa anche l'incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali, in primis Bce e Fed. A questo proposito attenzione ai verbali della Bce riguardanti l'ultima riunione, in uscita oggi. In questo clima, i listini asiatici si sono mossi intorno alla parità, con la Borsa di Tokyo in moderato ribasso (Nikkei -0,44% sotto als oglia dei 20.000 punti).