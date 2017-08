Borse europee: partenza poco mossa, occhi puntati sulle trimestrali

Valeria Panigada 2 agosto 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee, dopo che Wall Street ieri sera ha chiuso in rialzo con l'indice Dow Jones su nuovi massimi storici per la quinta seduta consecutiva. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,14%, a Londra il Ftse100 guadagna lo 0,11%, mentre a Parigi il Cac40 scivola dello 0,11%. I listini asiatici questa mattina si sono mossi sopra la parità, con la Borsa di Tokyo che ha terminato in progresso di mezzo punto percentuale con il Nikkei tornato sopra la soglia dei 20.000 punti. Pochi gli spunti macro di oggi, con l'indice dei prezzi alla produzione nell'Eurozona come unico dato in arrivo oggi dal Vecchio continente.