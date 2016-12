Borse europee: partenza poco mossa in un clima pre-festivo

Valeria Panigada 23 dicembre 2016 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana e l'ultima prima delle festività natalizie è partita pocon mossa per le Borse europee, in un clima pre-festivo che renderà i volumi di scambio sottili. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,10%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,12%, mentre a Londra l'indice Ftse segna un -0,04%. Dal fronte macro, diversi gli spunti con la Gran Bretagna in primo piano. Nella seconda parte l'agenda macro prevede il dato mensile sul Pil canadese (+0,1%) e gli aggiornamenti statunitensi su vendite di case nuove e fiducia dei consumatori misurata dall’Università del Michigan.