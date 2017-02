Borse europee: partenza poco mossa in attesa delle minute Fed

Valeria Panigada 22 febbraio 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per le Borse europee, in attesa delle numerose indicazioni macro in arrivo oggi e della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, in uscita questa sera. Le minute della Fed potrebbero dare indicazioni sulle prossime mosse della banca centrale americana, in vista del meeting di marzo, in cui non è escluso un ulteriore rialzo dei tassi di interesse. In questo scenario, la piazza di Francoforte e quella di Londra salgono dello 0,19%, mentre a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,26%. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso piatta (Nikkei -0,01%), nonostante la nuova seduta record di Wall Street che ieri ha riaperto i battenti dopo il lungo weekend festivo.

L'agenda macro di oggi è piuttosto densa di indicazioni. Questa mattina l’appuntamento è con l’indice tedesco Ifo, e con la seconda stima relativa il Pil del Regno Unito, atteso in aumento dello 0,6% trimestrale. Alle 11 focus sull’inflazione dell'Eurozona, che dovrebbe confermare l’1,8% annuo della prima stima.