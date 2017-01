Borse europee: partenza poco mossa in attesa dell'insediamento di Trump

Valeria Panigada 20 gennaio 2017 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto sulla parità, nel giorno in cui Donald Trump si insedia come nuovo presidente degli Stati Uniti. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,23%, seguito dal Cac40 di Parigi, in calo dello 0,14%. Piatta Londra con il Ftse100 che segna uno 0%. Gli investitori si muovono cauti in attesa delle prime indicazioni sul piano economico della nuova amministrazione Trump, in particolare le misure protezionistiche e gli interventi di sostegno alla congiuntura. Questa mattina i listini asiatici sono poco mossi con la Borsa di Tokyo che ha chiuso con un +0,34%. Intanto dalla Cina sono giunte importanti indicazioni, in particolare sul Pil che nel quarto trimestre ha accelerato a un +6,8%, battendo le attese del mercato. Dopo gli importanti dati cinesi usciti nella notte, l'agenda macro di oggi prevede nella prima parte della giornata le vendite al dettaglio in Gran Bretagna. Nella seconda spazio agli aggiornamenti canadesi su inflazione e vendite al dettaglio.