Borse europee: partenza poco mossa in attesa del voto del Parlamento su Brexit

Valeria Panigada 8 febbraio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee, in attesa del voto del parlamento britannico che dovrebbe autorizzare il premier Theresa May ad avviare le misure per l’uscita dall’Unione europea. Intanto in Francia si guarda all’avanzamento del partito conservatore di Marine Le Pen. In avvio piatta Francoforte e Londra, rispettivamente con un +0,01% e un -0,03%, mentre Parigi sale dello 0,29%. Ieri sera Wall Street ha chiuso in rialzo e questa mattina la Borsa di Tokyo ha guadagnato mezzo punto percentuale.