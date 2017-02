Borse europee: partenza poco mossa in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 3 febbraio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio. IN avvio a Londra l'indice Ftse 100 segna un +0,02%, piatto anche il Dax di Francoforte con un +0,10%, mentre a Parigi il Cac40 sale dello 0,39%. Ieri sera Wall Street ha chiuso mista e questa mattina la Borsa di Tokyo ha terminato con un debole +0,02%. Gli investitori si muovono cauti anche sui timori per l'amministrazione del presidente americano Donald Trump.

Guardando all'agenda macro di oggi, oltre agli aggiornamenti relativi il mercato del lavoro statunitense, si sgenalano anche i Pmi, gli indici che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti, del comparto servizi di Zona Euro e Stati Uniti.