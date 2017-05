Borse europee, partenza poco mossa

Daniela La Cava 11 maggio 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee. Nei primi istanti di contrattazioni il Ftse 100 apre in flessione dello 0,14% a 7375 punti, mentre il Cac40 e il Dax percorrono, seppure con guadagni moderati, la strada rialzista: il listino francese sale dello 0,06% a 5403,6 punti, mentre l'indice di Francoforte mostra un +0,07% a 12575,5 punti.

E se a livello societario rimane in primo piano la stagione delle trimestrali, soprattutto in Italia con la pubblicazione dei conti dei big del comparto finanziario, a livello macro l'attenzione del mercato sarà rivolta alle banche centrali. In mattinata la Bce che pubblicherà il Bollettino economico, mentre la Bank of England annuncerà la sua decisione di politica monetaria. In arrivo oggi anche le previsioni economiche di primavera della Commissione europea.