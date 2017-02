Borse europee: partenza piatta, attenzione al comparto auto

Valeria Panigada 16 febbraio 2017 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per le Borse europee, in scia a una nuova seduta record per Wall Street e alla debolezza dei listini asiatici. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso di circa mezzo punto percentuale, sull'indebolimento del dollaro nei confronti dello yen e delle altre principali valute. in avvio a Francoforte il Dax segna un -0,01%, piatta anche Parigi con il Cac40 fermo sulla parità (0%). A Madrid l'Ibex sale dello 0,16%.

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la bilancia commerciale italiana. In corrispondenza del giro di boa l’appuntamento è con le minute dell’ultima riunione della Banca centrale europea mentre nel pomeriggio riflettori puntati sui dati statunitensi sul mercato immobiliare e nuove richieste di sussidio di disoccupazione.

Tra i titoli, attenzione al comparto automobilistico che potrebbe muoversi in scia ai dati sulle immatricolazioni in Europa a gennaio, diffusi questa mattina.