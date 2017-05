Borse europee: partenza negativa in clima di avversione al rischio

Valeria Panigada 18 maggio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto la seduta odierna sotto la parità, proseguendo la debolezza di ieri. In avvio, la piazza di Londra segna un calo dello 0,46%, Francoforte scivola dello 0,14% e Parigi viaggia sulla parità con un -0,06%. I nuovi scandali che hanno coinvolto il presidente americano Donald Trump sulle vicende relative a politica interna e al cosiddetto Russiagate tengono sotto scacco le borse internazionali e il dollaro. Ieri sera Wall Street ha chiuso in territorio negativo, segnando il peggior calo dalle elezioni di Trump a novembre. Il clima di avversione al rischio ha contagiato anche i listini asiatici che questa mattina hanno mostrato tutti segno meno, con la Borsa di Tokyo in calo di oltre 1 punto percentuale (Nikkei -1,32%).