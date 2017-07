Borse europee: partenza mista per i listini. Stasera verbali Fed

Daniela La Cava 5 luglio 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista per i principali listini europei. In avvio di scambi segno positivo per Londra, con il Ftse 100 che mostra una lieve crescita dello 0,03% a 7359,2 punti, mentre il Dax e il Cac40 cedono rispettivamente lo 0,13% a 12421 punti e lo 0,09% a 5170,1 punti. Oggi torna il faro di Wall Street che ieri è rimasta chiusa per le celebrazioni del giorno dell'Indipendenza. I mercati mostrano una certa cautela in vista dei verbali dell'ultima riunione di metà giugno della Federal Reserve, che saranno pubblicati questa sera e che potrebbero fornire qualche indicazione in più sulle future mosse della banca centrale Usa in tema di politica monetaria.