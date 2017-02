Borse europee: partenza mista intorno alla parità

Valeria Panigada 23 febbraio 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista intorno alla parità per le principali Borse europee. A Francoforte il Dax segna un -0,03%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,09% mentre a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,20%. Ieri Wall Street ha chiuso senza tendenza (anche se il Dow Jones ha aggiornato i massimi storici), e questa mattina la Borsa di Tokyo ha terminato con un -0,04%. Gli investitori devono digerire i verbali della Federal Reserve. Le minute della riunione di inizio mese della banca centrale americana non hanno offerto un spunti chiari sulla tempistica per il prossimo rialzo dei tassi, deludendo le aspettative di alcuni investitori.