Borse europee, partenza mista. Euro/dollaro a 1,1667 all'indomani di dichiarazioni Draghi su tapering

Daniela La Cava 21 luglio 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Primi istanti di contrattazioni all'insegna dell'incertezza per le principali Borse europee all'indomani delle dichiarazioni del presidente Bce, Mario Draghi. La giornata di scambi in Europa ha preso il via con l'euro che si rafforza sempre in scia alle indicazioni arrivate da Draghi che ha dichiarato in conferenza stampa che le discussioni sul tapering dovrebbero iniziare in autunno. In questo momento il cambio euro/dollaro si muove in area 1,1667 sui massimi dall'agosto 2015. Quanto ai listini del Vecchio continente, segno positivo per il Ftse 100 che sale dello 0,11% a 7.496 punti, mentre il Dax e il Cac40 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,28% a 12.413 e lo 0,19% a 5.189,6 punti. Gli investitori si concentrano anche sulla stagione degli utili: prima dell'avvio sono stati comunicati i conti della britannica Vodafone.