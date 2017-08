Borse europee: partenza incerta, pesano ancora tensioni geopolitiche

Valeria Panigada 10 agosto 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto incerte sulle continue tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,01%, mentre a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,59%. Poco mossa Parigi con un -0,12%. Giornata ancora negativa per la maggior parte dei listini asiatici, in scia alla debolezza di Wall Street. La Borsa di Tokyo ha terminato poco mossa (Nikkei -0,05%), con gli investitori cauti prima del lungo weekend festivo. La seduta odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro in arrivo da Europa e Stati Uniti. Nel dettaglio, verranno diffuse la produzione industriale e bilancia commerciale della Gran Bretagna, mentre dagli Usa giungeranno le nuove richieste settimanali ai sussidi di disoccupazione.