Borse europee: partenza in rialzo sostenuti dai finanziari

29 giugno 2017

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street che ieri sera ha chiuso in rialzo, con il Nasdaq che ha rimbalzato dopo la recente debolezza e i finanziari che hanno festeggiato la decisione della Federal Reserve di approvare l'aumento di dividendi e buyback a tutti i maggiori istituti per la prima volta dall'inizio degli stress test annuali nel 2011. L'intonazione positiva ha contagiato anche i listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato sopra la parità (Nikkei +0,45%). In questo contesto in avvio il listino di Londra sale dello 0,66%, quello di Parigi guadagna lo 0,31% e Francoforte segna un progresso dello 0,53%.L'agenda macro di oggi prevede il dato sull'inflazione in Germania. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è in programma la pubblicazione del dato sulla crescita economica dei primi tre mesi, attesa stabile all’1,2%, e dell’aggiornamento sulle nuove richieste di sussidio.