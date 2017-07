Borse europee: partenza in rialzo, oggi si apre il nuovo semestre

Valeria Panigada 3 luglio 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee dovrebbero aprire questa prima seduta della settimana, del mese e del nuovo semestre in territorio positivo. In avvio a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,65%, a Londra l'indice Ftse100 guadagna lo 0,35% e a Parigi il Cac40 segna un +0,74%. Complice anche l'andamento positivo del listino di Tokyo che ha chiuso con segno più grazie anche al dato sulla fiducia delle grandi imprese manifatturiere, salito al livello più alto degli ultimi tre anni. In miglioramento oltre le attese anche l'indice Pmi manifatturiero della Cina, calcolato da Caixin, che è salito sopra la soglia dei 50 punti. Oggi è la giornata dell'indice Pmi manifatturiero, che misura il sentiment dei direttori di acquisto delle aziende manifatturiere, di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e intera Eurozona. In arrivo anche il tasso di disoccupazione in Italia ed Eurozona. Infine si segnala che oggi Wall Street, per la vigilia della Festa del 4 luglio, chiuderà tre ore prima.